Агент Бийола заявил, что футболист хочет продолжать карьеру в Италии или Англии

Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал, что для Яки Бийола приоритетные варианты продолжения карьеры — Италия и Англия.

«Пока слишком рано обсуждать конкретные варианты, но мы готовимся к лету, начали работу. Приоритет Яки — только Англия или Италия, в Европе только клубы из этих двух лиг смогут потянуть его по деньгам. В Италии огромный плюс в плане налогообложения для футболистов — в первые два года это только 19 процентов, тогда как в Испании, Германии, Франции — 50 процентов. В Италии ты попросту больше заработаешь, благодаря этому им удается привлечь многих футболистов. Но Англия — суперлига, тут немного другая ситуация», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

В 20 матчах за «Удинезе» в текущем сезоне Яка Бийол отметился тремя голами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.