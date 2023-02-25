Дидье Дрогба рассказал о переписке с Осимхеном

Экс-игрок «Челси» Дидье Дрогба рассказал о переписке с форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.

«Я слышал, что Виктор назвал меня своей ролевой моделью. Мы не виделись в жизни, но я однажды написал ему сообщение. В той публикации я пожелал ему удачи и продолжать в том же духе», — цитирует ивуарийца Corriere dello Sport.

В нынешнем серии А Осимхен участвовал в 19 матчах, забив 18 мячей и сделав три голевые передачи.