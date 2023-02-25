Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:06

Дидье Дрогба рассказал о переписке с Осимхеном

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок «Челси» Дидье Дрогба рассказал о переписке с форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.

«Я слышал, что Виктор назвал меня своей ролевой моделью. Мы не виделись в жизни, но я однажды написал ему сообщение. В той публикации я пожелал ему удачи и продолжать в том же духе», — цитирует ивуарийца Corriere dello Sport.

В нынешнем серии А Осимхен участвовал в 19 матчах, забив 18 мячей и сделав три голевые передачи.

Виктор Осимхен
Дидье Дрогба
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жиру: «Хочу остаться в «Милане». Надеюсь, мы придем к соглашению»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 - : -
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 - : -
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости