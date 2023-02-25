Дидье Дрогба рассказал о переписке с Осимхеном
Экс-игрок «Челси» Дидье Дрогба рассказал о переписке с форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.
«Я слышал, что Виктор назвал меня своей ролевой моделью. Мы не виделись в жизни, но я однажды написал ему сообщение. В той публикации я пожелал ему удачи и продолжать в том же духе», — цитирует ивуарийца Corriere dello Sport.
В нынешнем серии А Осимхен участвовал в 19 матчах, забив 18 мячей и сделав три голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
7
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
8
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|23
|6
|10
|7
|22-29
|28
|
13
|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|
14
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|- : -
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|21
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
Новости