Агент Алексея Миранчука рассказал о восстановлении игрока «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ходе восстановления футболиста.

«У Алексея наблюдается положительная динамика, все хорошо. Травма задней поверхности бедра — непредсказуемая вещь, дату возвращения игрока на поле назвать вам не могу. Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе. Леша потихоньку восстанавливается, набирает форму», — сказал Шпинев «СЭ».

23 января 26-летний россиянин получил травму в матче 23-го тура серии А против «Лацио» и на 71-минуте покинул поле.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.