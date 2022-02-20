«Ибра сам решает, когда остановиться». Златан не собирается завершать карьеру

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своем будущем.

«Ибра сам решает, когда остановиться. Многие говорят, что я заканчиваю карьеру, но я все еще чувствую в себе силы. Я уверен в том, что я делаю», — цитирует нападающего Marca.

Ранее сообщалось, что миланский клуб готов предложить 40-летнему шведу новое соглашение.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 15 матчей в серии А, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.