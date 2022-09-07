Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал «СЭ» о восстановлении игрока.

«Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти сказал, что Миранчук присоединится к команде после матча сборных в конце сентября. Настрой у него отличный, боевой! Ничего страшного не произошло, травмы случаются у всех. Леша и преодолевает, и готовится побеждать вместе с «Торино». Надеемся, что все будет замечательно!» — сказал Шпинев «СЭ».

Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды до конца сезона. 26-летний полузащитник пропустил матч с «Лацио» (0:0) из-за повреждения.