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Сегодня, 13:29

Тренер Колыванов считает, что Кварацхелия в будущем может перейти в «Реал»

Виктория Кравченко
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Футбольный тренер Игорь Колыванов рассказал о том, что думает о результативной игре хавбека Хвичи Кварацхелии за «Наполи». Он считает его одним из лидеров клуба на данный момент и уверен, что однажды может оказаться в «Реале».

«Думаю, в Италии Кварацхелия добьется той же величины, что и его соотечественник, Каха Каладзе. Горячие болельщики «Наполи» его полюбили, и восхищаются его игрой. Называют его Кварадоной? Марадона единственный и неповторимый. До него Хвиче далеко. Пусть продолжает в том же духе,и посмотрим, что у него получится в будущем», — заявил Колыванов Sport24.

Вчера, 7 сентября, 21-летний грузин сделал голевую передачу в игре «Наполи» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

В новом сезоне футболист провел за «Наполи» 6 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-08-kolyvanov-my-v-rossii-podgotovili-kvaratskheliyu-k-yevropeyskomu-futbolu
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 Аталанта 5 4 1 0 9-2 13
2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
11
 Фиорентина 5 1 3 1 4-4 6
12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
15
 Эмполи 5 0 4 1 4-5 4
16
 Болонья 5 0 3 2 5-8 3
17
 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
18
 Сампдория 5 0 2 3 2-9 2
19
 Кремонезе 5 0 1 4 4-9 1
20
 Монца 5 0 0 5 2-13 0
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38 тур
10.09 16:00
Наполи – Специя
 - : -
10.09 19:00
Интер – Торино
 - : -
10.09 21:45
Сампдория – Милан
 - : -
11.09 13:30
Аталанта – Кремонезе
 - : -
11.09 16:00
Болонья – Фиорентина
 - : -
11.09 16:00
Лечче – Монца
 - : -
11.09 16:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
11.09 19:00
Лацио – Верона
 - : -
11.09 21:45
Ювентус – Салернитана
 - : -
12.09 21:45
Эмполи – Рома
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Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 3
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 3
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 3 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 3 1 0
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