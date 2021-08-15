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Абрахам успешно прошел медосмотр перед переходом в «Рому»

22:10
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Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам прилетел в Рим и успешно прошел медосбледование. В ближайшее время он подпишет контракт с римским клубом, информирует Sky Sports.

Как сообщалось ранее, «Рома» заплатит за футболиста 40 миллионов евро, а «Челси» включил в сделку опцию обратного выкупа игрока за 80 миллионов евро.

Абрахам подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон (плюс 1 млн в качестве бонусов).

Напомним, Абрахам является воспитанником «Челси». В сезоне-2020/21 он сыграл в 32 матчах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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