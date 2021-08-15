«Эмполи» обыграл «Виченцу» в Кубке Италии
20:49
«Эмполи» обыграл «Виченцу» (4:2) в матче 1/32 финала Кубка Италии.
Таким образом, «Эмполи» проходит в следующий раунд турнира.
Кубок Италии
1/32 финала
«Эмполи» — «Виченца» — 4:2 (3:1)
Голы: Байрами, 11 (1:0). Хаас, 30 (2:0). Манкузо, 37 (3:0). Дальмонте, 39 (3:1). Лансафаме, 56 (3:2). Крочата, 88 (4:2).
«Эмполи»: Викарио, Романьоли (Луперто, 46), Стоянович, Маркицца, Исмайли, Хаас (Асллани, 83), Байрами (Журковски, 62), Риччи, Стулач (Кутроне, 62), Манкузо, Бандинелли (Крочата, 75).
Предупреждения: Ригони, 31. Дальмонте, 32. Луперто, 57. Риччи, 64. Понтиссо, 66. Ди Пардо, 82.
Судья: Сакки (Италия).
15 августа. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани»
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