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Сегодня, 21:38

71-летний Раньери стал новым главным тренером «Кальяри»

Иван Шитик
Корреспондент
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Клаудио Раньери.
Фото ФК «Кальяри»

71-летний Клаудио Раньери стал новым главным тренером «Кальяри», сообщает сайт клуба.

Он официально возьмет на себя руководство основной командой с 1 января 2023 года. Тренер подписал контракт, связывающий его с клубом до 30 июня 2025 года.

Раньери уже возглавлял «Кальяри» с 1988 по 1991 год.

20 декабря Фабио Ливерани покинул пост главного тренера «Кальяри». После 18 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице серии B, набрав 22 очка.

ФК Кальяри
Клаудио Раньери
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