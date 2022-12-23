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23 декабря, 23:28

В «Милане обеспокоены, что другие клубы могут предложить Жиру более выгодный контракт

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» намерен продлить контракт с нападающим Оливье Жиру. Руководство клуба в ближайшее время хочет встретиться с игроком и его агентом, чтобы обговорить все детали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Одноко существует риск того, что некоторые европейские клубы могут вмешаться, предложив 36-летнему игроку больше денег.

В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 19 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт истекает в июне 2023 года.

На ЧМ-2022 в Катаре Жиру забил 4 гола в 6 матчах и стал в составе сборной Франции серебряным призером. Также он установил новый национальный рекорд по количеству голов за сборную.

Оливье Жиру
ФК Милан
0
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
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Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
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Лацио

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Жерар Деулофеу

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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
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Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
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