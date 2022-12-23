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«Милан» собирается встретиться с агентом Леау по поводу нового контракта

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» собирается встретиться с агентом Жорже Мендешем по поводу нового контракта с нападающим Рафаэлом Леау, сообщает Corriere della Serra.

23-летний игрок хочет остаться в миланском клубе, но его агент рассчитывает, что клуб сделает выгодное предложение его клиенту с серьезным повышением зарплаты.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.

На минувшем ЧМ-2022 форвард забил 2 гола в 5 матчах за сборную Португалии.

Контракт Леау с «Миланом» действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 85 миллионов евро.

ФК Милан
Жорже Мендеш
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