41-летний Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата Италии
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился голом с пенальти в матче против «Удинезе» (1:3) в 27-м туре чемпионата Италии.
Таким образом, швед в возрасте 41 года и 166 дней стал самым возрастным автором гола в истории серии А. Он обошел экс-защитника «Милана» Алессандро Костакурту, который отличился в возрасте 41 года и 25 дней. Костакурта также поразил ворота «Удинезе» с пенальти в 2007 году.
В этом сезоне на счету Ибрагимовича 4 матча и 1 гол.
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|
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|7
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|49
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|
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|
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|
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|
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|
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|9
|7
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|32-37
|34
|
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|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|
19
|Кремонезе
|27
|1
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|16
|22-49
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|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|- : -
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
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Наполи
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|
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Лацио
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Эмполи
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