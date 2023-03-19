41-летний Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата Италии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился голом с пенальти в матче против «Удинезе» (1:3) в 27-м туре чемпионата Италии.

Таким образом, швед в возрасте 41 года и 166 дней стал самым возрастным автором гола в истории серии А. Он обошел экс-защитника «Милана» Алессандро Костакурту, который отличился в возрасте 41 года и 25 дней. Костакурта также поразил ворота «Удинезе» с пенальти в 2007 году.

В этом сезоне на счету Ибрагимовича 4 матча и 1 гол.