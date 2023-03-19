Юрич: «Наполи» лучшая команда за время моей работы в Италии, а Кварацхелию невозможно остановить»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился мнением о предстоящем матче с «Наполи» в 27-м туре чемпионата Италии.

«Для меня «Наполи» — лучшая команда, которую я видел за время работы в Италии. Что касается Кварацхелии — то его невозможно остановить», — приводит слова тренера журналист Альфредо Педулла.

Матч между «Торино» и «Наполи» состоится 19 марта в Турине. Начало — в 17.00 мск.