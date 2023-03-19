Юрич: «Наполи» лучшая команда за время моей работы в Италии, а Кварацхелию невозможно остановить»
Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился мнением о предстоящем матче с «Наполи» в 27-м туре чемпионата Италии.
«Для меня «Наполи» — лучшая команда, которую я видел за время работы в Италии. Что касается Кварацхелии — то его невозможно остановить», — приводит слова тренера журналист Альфредо Педулла.
Матч между «Торино» и «Наполи» состоится 19 марта в Турине. Начало — в 17.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|
2
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
3
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35-25
|47
|
6
|Аталанта
|27
|13
|6
|8
|44-31
|45
|
7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|
8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|
9
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|
10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|
11
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
12
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31-31
|34
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|
19
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
|
20
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13-43
|12
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38 тур
|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|- : -
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|18
|1
|0
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