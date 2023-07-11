Его звал Моуринью, а «Бавария» перехватила у «МЮ» — прямо из армии Южной Кореи! Невероятный путь Ким Мин Джэ

Уезжает из Неаполя в Мюнхен.

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ переходит в «Баварию». По данным инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний защитник успешно прошел медосмотр, а мюнхенский клуб активировал пункт о выкупе игрока. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

«СЭ» рассказывает об уникальной карьере защитника, который два года назад впервые оказался в Европе и с тех пор подорожал на 47 миллионов евро.

Детство в Корее и скандал в Китае

Ким Мин Джэ родился в южнокорейском городе Тхонъене. Его отец Ким Тэ Ген — бывший игрок бейсбольного клуба «Самсунг Лайонс».

В юности игрок посещал Сувонскую техническую школу, которую окончил Пак Джи Сун — первый азиатский футболист, выигравший Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Университет Ким бросил на второй год обучения — понимал, что это мешает карьере, которая развивалась максимально стремительно.

После нескольких месяцев в скромном «Генджу» защитника забрал «Чонбук Хендэ Моторс» из высшей лиги: за два сезона он провел 52 матча, забил 3 гола и завоевал два чемпионских титула.

В Европе Ким оказался через три года, но к этому моменту успел поиграть за пределами Южной Кореи — его трансфер в китайский «Бэйцзинь Гоань» запомнился серебром чемпионата, а еще оглушительным скандалом. Весной 2020-го футболист вернулся в Южную Корею, чтобы сыграть свадьбу, и дал громкое интервью на местном ТВ, раскритиковав своих партнеров (некоторые из них играли за национальную сборную Китая). Цитаты корейца тут же просочились в СМИ Китая — Киму пришлось извиняться перед одноклубниками и объяснять, что он не хотел никого обидеть, а его посыл исказили монтажеры телеканала.

Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и Ким Мин Джэ. Фото Global Look Press

Интерес Моуринью, прорыв в «Наполи»

Первым европейским клубом в карьере габаритного центрдефа (в Южной Корее его прозвали монстром из-за роста — 190 сантиметров!) мог стать «Тоттенхэм», когда его возглавлял Жозе Моуринью. Португалец даже созванивался с игроком по FaceTime, но сделка не состоялась — руководство «Бэйцзинь Гоань» запросило слишком много денег, и лондонцы вышли из переговоров.

Правда, удержать футболиста в Китае надолго все равно не получилось — в 2021 году его забрал «Фенербахче», боссы которого на тот момент едва ли представляли, что срывают куш. Ким стал звездой чемпионата Турции и уже через год уехал в Неаполь, где искали замену Калиду Кулибали. «Фенербахче» получил за игрока 18 миллионов евро — роскошная сделка, учитывая, что покупали Кима за 3 миллиона.

Заменить Кулибали было невероятно тяжело, но кореец снова превзошел самые смелые прогнозы. Ким сразу адаптировался в команде: на первом ужине спел хит PSY Gangnam Style, вместо микрофона использовав пластиковую бутылку. А на поле просто разрывал: снимал весь верх, вообще не ошибался в передачах (точность пасов — 91 процент), поражал числом выигранных единоборств один в один и внес внушительный вклад в могучий путь «Наполи» к чемпионству.

Все это никак не укладывалось в бэкграунд футболиста, который до этого провел в Европе лишь один сезон, а теперь стал открытием серии А, а также одним из самых востребованных активов на рынке. Кристиано Джунтоли должен быть очень доволен собой: год назад спортивный директор привез в Неаполь Ким Мин Джэ и Хвичу Кварацхелию, а удерживать их в команде не пришлось — после выдающегося сезона «Наполи» покинул Лучано Спаллетти, а Джунтоли перешел на работу в «Ювентус».

«Теперь посмотрите на Кима и его уровень, он топовый игрок, — напомнил этой зимой Моуринью, который наблюдал за прогрессом защитника, работая в «Роме». — Я давно хотел забрать его в «Тоттенхэм», но клуб не помог мне с этим».

Фото Global Look Press

Ради трансфера доктора «Баварии» летали в Южную Корею — Ким Мин Джэ сейчас проходит военную службу!

По словам Моуринью, «Тоттенхэм» отказался платить за защитника 10 миллионов евро. Теперь он стоит в пять раз больше — и это еще со «скидкой»! По информации La Gazzetta dello Sport, агенты Кима прописали пункт в контракте, согласно которому с 1 по 15 июля футболиста можно приобрести по специальной цене — 50 миллионов евро.

Этим хотел воспользоваться «МЮ». Как сообщал Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, английский клуб был даже готов увеличить сумму выкупа, чтобы перебить предложения конкурентов.

Но оперативнее всех сработала «Бавария», которая проводила Люку Эрнандеса в «ПСЖ» и переключилась на звезду «Наполи». В Мюнхене быстро согласовали условия личного контракта (зарплата 10-12 миллионов евро за сезон до уплаты налогов) и даже организовали медосмотр на родине футболиста, куда отправили клубных врачей.

Прилететь в Германию защитник не мог, так как сейчас проходит военную подготовку. По законам Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 35 лет обязаны пройти военную службу длительностью 21 месяц. Для спортсменов есть послабления — медали Олимпиады или победа на Азиатских играх (Ким выигрывал их в 2018-м) освобождают от полноценного призыва, но обязывают явиться на сборы.

В 2020 году их проходил Сон Хын Мин, а теперь отправился Ким Мин Джэ.

Считалось, что нахождение в армейской части помешает уходу из «Наполи»: защитник знал, что будет на сборах ровно в те даты, когда его можно выкупить по сниженной цене, и не мог бы активно участвовать в переговорах. Но «Бавария» была слишком настойчива.

В конце июля футболист вернется из армии — и вместо Неаполя отправится в Мюнхен.