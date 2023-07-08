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Сегодня, 16:38

Ким Мин Джэ прошел медосмотр в «Баварии»

Руслан Минаев
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«Бавария» активировала пункт о выкупе контракта защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 26-летний кореец успешно прошел медицинское обследование. В ближайшее время будет объявлено о трансфере.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

ФК Бавария
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