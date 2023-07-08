Ким Мин Джэ прошел медосмотр в «Баварии»

«Бавария» активировала пункт о выкупе контракта защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 26-летний кореец успешно прошел медицинское обследование. В ближайшее время будет объявлено о трансфере.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.