Ким Мин Джэ прошел медосмотр в «Баварии»
«Бавария» активировала пункт о выкупе контракта защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 26-летний кореец успешно прошел медицинское обследование. В ближайшее время будет объявлено о трансфере.
В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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|Н
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|О
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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