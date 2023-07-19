«Бавария» хочет продать Мане, хотя меньше года назад он стал вторым в голосовании за «Золотой мяч». Почему у Садио не получается в Мюнхене

Переезд в Саудовскую Аравию — не за горами?

В Саудовской Аравии готовятся заманить еще одну звезду мирового футбола. По информации немецких инсайдеров, Садио Мане в скором времени будет паковать чемоданы: «Бавария» не рассчитывает на вингера и хочет продать его уже этим летом. В новостях фигурируют суммы от 20 до 32 миллионов евро — столько в Мюнхене намерены выручить от продажи звезды. Травмы, неудовлетворительный уровень игры, скандалы — все это стало олицетворением сезона-2022/23 в исполнении Мане. Что же пошло не так?

Недавно Мане стал вторым в голосовании «Золотого мяча» и был недоволен статусом в «Ливерпуле»

В 2022 году «Золотой мяч» заслуженно ушел в руки Кариму Бензема. Правда, за триумфом француза немногие обратили внимание, что второе место досталось Садио Мане. Сенегалец обошел одноклубника Салаха, а еще де Брюйне, Мбаппе и других мастодонтов, но сделал это тихо. Это отлично характеризует карьеру Садио: он не был главной звездой даже в «Ливерпуле», редко мелькал в рекламе или на обложках модных журналов, но регулярно забивал в топ-матчах, выполнял черновую работу и был любим каждым тренером.

Символическое серебро «ЗМ» Мане получил уже в статусе игрока «Баварии», которая приобрела 30-летнего вингера за 32 миллиона евро. Это серьезная сумма за возрастного футболиста (сенегальцу тогда уже стукнуло 30) — особенно для «Баварии», которая редко сорит деньгами. Плюсом идет щедрая зарплата в размере 20 миллионов евро в год, сделавшая Мане самым высокооплачиваемым игроком Германии.

Фото Global Look Press

Именно этого и не хватало Садио в «Ливерпуле». Главным героем Мерсисайда был Мохамед Салах, и, пусть Клопп всегда пропагандировал, что футбол — командная игра, именно египтянин примагничивал к себе внимание больше других звездных одноклубников. По некоторым расчетам, Мане зарабатывал примерно 10 миллионов евро в год, когда Салах в июне 2022-го переподписался на 21 миллион. Кроме того, Садио раздражала эгоистичность Мо на поле: тот часто пытался завершить момент самостоятельно и редко пасовал на Садио даже в выгодных ситуациях. Журналисты периодически выхватывали Мане, отчитывающего Салаха на скамейке запасных или в подтрибунке. Все эти факторы в итоге привели к тому, что сенегалец решил сменить место работы.

Летом 2022-го «Бавария» сделала оффер «Ливерпулю», а Юлиан Нагельсманн уверял Мане, что тот будет главной звездой команды. Немец видел в Садио не только топового вингера, но и замену Роберту Левандовски (система с «ложной девяткой» казалась тогдашнему тренеру мюнхенцев весьма перспективной).

«Мне очень нравится Мане. С первого разговора он произвел впечатление игрока, готового на жертвы. Для футболиста с таким большим именем это необычно. Он довольно скромно сказал, что может играть на любой позиции. Такое бывает редко. Это сделало наше желание его подписать еще сильнее. Он может играть на четырех-пяти позициях и переключаться по ходу матча. Мы - «Бавария», у нас всегда есть шанс купить большую звезду», — восторгался Юлиан.

Поначалу Мане оправдывал статус, забив пять мячей в первых шести матчах, но затем последовало затишье и всего шесть голов в 17 матчах. Спад можно было оправдать адаптацией к новой лиге и коллективу, поэтому Садио особо не ругали, хотя причин хватало. В немецком класико с «Боруссией» Мане не попал в полупустые ворота из выгодной позиции — к тому моменту мюнхенцы вели 2:0, но по итогу сыграли вничью. А перед стартом ЧМ-2022 у игрока произошла настоящая трагедия: получил травму аккурат перед турниром и в итоге пропустил его. Не помогла даже помощь шаманов, к которой обратился генсек ФИФА из Сенегала Фатма Самура.

Фото Global Look Press

Термоядерный 2023 год Мане: отчитал Нагельсманна и подрался с Сане

Сенегалец вернулся в строй лишь в феврале, но за полгода забил всего один мяч: открыл счет против «Майнца», который затем вонзил трешку в ворота «Баварии». Этот период оказался очень трудным для Мане и команды в целом.

По слухам, проблемы начались после ответной игры с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Нагельсманн выпустил Мане всего на восемь минут, что разозлило сенегальца — тот при всей команде выдал гневную тираду, отругав Нагельсманна. Сообщается, что Юлиан не поставил зазнавшуюся звезду на место, а в следующем матче против «Аугсбурга» выпустил в старте.

Через пару недель Нагельсманна неожиданно и со скандалом уволили, а на смену ему пришел Томас Тухель. Казалось, при новом тренере атмосфера должна стабилизироваться хотя бы на краткий срок, но уже через несколько недель пошла жара. В первом матче четвертьфинала мюнхенцы влетели «Манчестер Сити» 0:3, а главный удар Садио нанес не на поле, а в раздевалке — по лицу Лероя Сане, с которым они не поладили еще во время матча.

В итоге Мане разбил Сане губу и был отстранен на матч с «Хоффенхаймом». Есть несколько версий произошедшего. Партнеры явно предъявляли друг другу претензии за уровень игры, но сообщалось, что на поступок Мане повлияло оскорбление от Сане (тот назвал его «черным дерьмом») или смерть тети незадолго до матча. Клубные боссы обсуждали дальнейшие санкции (вплоть до разрыва контракта), но ограничились штрафом в 500 тысяч евро. Тухель вскоре вернул Садио в основу и публично поддержал игрока.

К тому моменту авторитет футболиста среди болельщиков серьезно спал. Причиной всему стал не только взрывоопасный характер, но и результативность. В дебютном сезоне Мане забил лишь два победных мяча: «Барселоне» в ничего не решающем матче ЛЧ и «Майнцу». Если посмотреть на контекст голов Садио, то мы увидим, что игрок ни разу не показал себя в роли геймчейнджера, каким его хотели видеть в Мюнхене. Мане забивал в основном середнякам и в матчах, завершавшихся разгромом. Лишь в одной из 11 встреч, в которых Садио отличился забитым мячом, мюнхенцы забили меньше трех голов.

Фото Global Look Press

Дошло до того, что Нагельсманн в первой части сезона доверился 33-летнему Шупо-Мотингу, который забил 17 мячей: в том числе вколотил победный «ПСЖ», огорчил «Барселону», «Интер», «Лейпциг» и других. Юлиан понял, что Мане может быть рабочей заменой Левандовски только в FIFA, но не в реальной жизни — потому стал наигрывать его на левом фланге. Правда, весной Тухель откатился к обратным настройкам: убрал Шупо-Мотинга и вернул Мане на острие. Вышло ужасно — за весь весенний отрезок Садио забил один гол о оформил одну результативную передачу. Правда, тут стоит учитывать и полученную перед ЧМ травму, восстановление после которой могло повлиять на форму уже не самого молодого игрока.

После окончания сезона Тухель публично раскритиковал Мане: «Садио провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ни ожиданий клуба, ни своих собственных. Конкуренция на его позиции очень высока. Кингсли Коман крайне важен для нас, Серж Гнабри снова набрал форму и забил важные голы. Следовательно, ситуация оказалась очень сложной для Садио».

При этом Томас дал понять, что рассчитывает на Мане, но вскоре поползли слухи о желании «Баварии» продать сенегальца. Тухель, кажется, не против, хотя продолжает наигрывать Садио в основе на предсезонке.

Сам Мане не дает никаких публичных комментариев о будущем. Это наталкивает на мысль, что предметный интерес саудовцев к его персоне — не вымысел. А учитывая, что «Бавария» сейчас ищет топ-форварда, а на флангах царят Коман, Гнабри, Мусиала и Сане, расставание — самый логичный из вариантов.