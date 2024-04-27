«Байер» — «Штутгарт»: смотреть трансляцию матча чемпионата Германии
«Байер» сыграет со «Штутгартом» в 31-м туре чемпионата Германии по футболу в субботу, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Начало — в 19.30 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Байер» — «Штутгарт» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Также игра Серии А будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.
«Байер» в 29-м туре досрочно стал чемпионом бундеслиги сезона 2023/2024. Команда из Леверкузена впервые в своей истории выиграла золотые медали первенства страны.
Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|30
|25
|5
|0
|75-20
|80
|
2
|Бавария
|30
|21
|3
|6
|87-37
|66
|
3
|Штутгарт
|30
|20
|3
|7
|68-36
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|69-34
|59
|
5
|Боруссия Д
|30
|16
|9
|5
|58-35
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Фрайбург
|30
|11
|7
|12
|42-53
|40
|
8
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
11
|Вердер
|30
|9
|7
|14
|38-50
|34
|
12
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
13
|Вольфсбург
|30
|8
|7
|15
|35-50
|31
|
14
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
15
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
16
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|3 : 2
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|33
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|23
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1