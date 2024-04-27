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Сегодня, 15:30

«Байер» — «Штутгарт»: смотреть трансляцию матча чемпионата Германии

«Байер» сыграет со «Штутгартом» в чемпионате Германии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хаби Алонсо, главный тренер ФК «Байер».
Фото Reuters

«Байер» сыграет со «Штутгартом» в 31-м туре чемпионата Германии по футболу в субботу, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Байер» — «Штутгарт» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Также игра Серии А будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Байер» в 29-м туре досрочно стал чемпионом бундеслиги сезона 2023/2024. Команда из Леверкузена впервые в своей истории выиграла золотые медали первенства страны.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Штутгарт

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Байер
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Вирц планирует остаться в «Байере» еще на один сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 30 25 5 0 75-20 80
2
 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3
 Штутгарт 30 20 3 7 68-36 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 30 16 9 5 58-35 57
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Фрайбург 30 11 7 12 42-53 40
8
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Вердер 30 9 7 14 38-50 34
12
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
15
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
16
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 21:30
Бохум – Хоффенхайм
 3 : 2
27.04 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
27.04 16:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
27.04 16:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
27.04 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
27.04 19:30
Байер – Штутгарт
 - : -
28.04 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.04 18:30
Майнц – Кельн
 - : -
28.04 20:30
Дармштадт – Хайденхайм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 33
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 23
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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