Мане признался, что ударил одноклубника Сане. Главное разочарование сезона в Германии надеется все исправить
Минувший сезон получился непростым для «Баварии» — мюнхенцы оформили самое слабое чемпионство за долгие годы, окончательно потеряли игровой баланс после отставки Нагельсманна и с треском вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Ман Сити» с общим счетом 1:4 в четвертьфинале. Тогда-то и произошел один из самых мощных скандалов в истории «Баварии» — Садио Мане, прошлым летом с помпой переехавший в Мюнхен из Ливерпуля, ударил по лицу Лероя Сане.
Инцидент случился еще в апреле — как раз после поражения 0:3 в первом матче в Манчестере. Сразу после игры все топовые немецкие издания написали о потасовке в раздевалке мюнхенцев. Быстро стали известны детали: ничего глобального не случилось — просто Садио Мане ударил Лероя Сане в лицо, разбив тому губу.
Немецкие инсайдеры называли самые разные причины — и конфликт между футболистами на поле, и резкие слова от Сане в адрес Мане (Лерой якобы назвал одноклубника «черным дерьмом»), и общий гнет от непростого сезона, и психологическое состояние Садио (за несколько дней до инцидента у него умерла тетя, с которой он был очень близок). Версий было много, но участники инцидента ничего не комментировали.
Наказали незадачливого экс-вингера «Ливерпуля» сурово: изначально боссы «Баварии» вообще думали расторгнуть контракт — Мане в Мюнхене так и не прижился, статистика у него была довольно скромной. Но позднее, по сообщениям немецкой прессы — не без влияния пострадавшего Сане, функционеры сжалились над провинившимся. Африканец получил отстранение на одну игру и гигантский штраф — по разным данным, от 250 до 500 тысяч евро. Лерой же ходил с распухшей губой, что подтвердило факт драки.
Спустя два месяца после происшествия Садио все же высказался в интервью сенегальским журналистам: «Такие вещи могут случиться. Это случилось. Мы смогли решить эту небольшую проблему. Решать их — хорошо, но, возможно, не так. Теперь это позади. Мы постараемся бороться вместе, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне».
Причины драки между 31-летним африканцем и 27-летним немцем после высказывания Мане яснее не стали, но теперь понятно, что конфликт позади. Высказался Садио и о непростом дебютном сезоне, в котором от него явно ждали большего, чем 12 голов в 38 матчах. Не просто так в голосовании ведущего спортивного издания Германии Kicker сенегалец был признан главным разочарованием сезона — причем с серьезным отрывом (за него проголосовали 41,7% респондентов).
Мане считает, что у него еще есть шанс в Мюнхене: «Это был очень сложный сезон, это случается. Это не было сюрпризом, я ожидал, что все будет немного сложно. Это нормально. Я люблю вызовы, и «Бавария» — это большой вызов. Я должен сделать все, чтобы справиться с этой задачей».
Неизвестно, поможет ли этот настрой африканскому вингеру — по данным Bild, Мане входит в список из семи игроков, которых нынешний менеджер «Баварии» Томас Тухель намерен продать. Кстати, Сане также входит в этот список — вероятно, конфликтные личности тренеру в составе не нужны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|21
|8
|5
|92-38
|71
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|5
|7
|83-44
|71
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|6
|8
|64-41
|66
|
4
|Унион Б
|34
|18
|8
|8
|51-38
|62
|
5
|Фрайбург
|34
|17
|8
|9
|51-44
|59
|
6
|Байер
|34
|14
|8
|12
|57-49
|50
|
7
|Айнтрахт Ф
|34
|13
|11
|10
|58-52
|50
|
8
|Вольфсбург
|34
|13
|10
|11
|57-48
|49
|
9
|Майнц
|34
|12
|10
|12
|54-55
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|11
|10
|13
|52-55
|43
|
11
|Кельн
|34
|10
|12
|12
|49-54
|42
|
12
|Хоффенхайм
|34
|10
|6
|18
|48-57
|36
|
13
|Вердер
|34
|10
|6
|18
|51-64
|36
|
14
|Бохум
|34
|10
|5
|19
|40-72
|35
|
15
|Аугсбург
|34
|9
|7
|18
|42-63
|34
|
16
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|45-57
|33
|
17
|Шальке
|34
|7
|10
|17
|35-71
|31
|
18
|Герта
|34
|7
|8
|19
|42-69
|29
|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|2 : 0
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|3 : 0
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|2 : 2
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|2 : 1
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|1 : 2
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|4 : 2
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|1 : 1
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|1 : 0
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|1 : 2
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|16
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Амин Адли
Байер
|26
|2
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|24
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9