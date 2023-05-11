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Сегодня, 15:40

В «Байере» заявили, что Хаби Алонсо останется в команде, несмотря на интерес «Тоттенхэма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма» к главному тренеру его команды Хаби Алонсо.

«У него контракт до 2024 года. Он счастлив здесь, и мы счастливы с ним. Нам нравится работать вместе, и я уверен, что он останется здесь в следующем сезоне. И, надеюсь, этих сезонов будет гораздо больше, но в футболе нельзя заглядывать далеко», — цитирует Карро AS.

Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить «Тоттенхэм», который в марте уволил Антонио Конте.

41-летний испанец возглавляет «Байер» с октября прошлого года. После 31-го тура его команда с 48 очками занимает 6-е место в бундеслиге. Кроме того, «Байер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ромой».

Футбол
ФК Байер
ФК Тоттенхэм Хотспур
Хаби Алонсо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 19 8 4 83-34 65
2
 Боруссия Д 31 20 4 7 73-40 64
3
 РБ Лейпциг 31 17 6 8 55-37 57
4
 Унион Б 31 16 8 7 44-32 56
5
 Фрайбург 31 16 8 7 46-38 56
6
 Байер 31 14 6 11 54-43 48
7
 Вольфсбург 31 12 10 9 54-43 46
8
 Майнц 31 12 9 10 51-46 45
9
 Айнтрахт Ф 31 11 10 10 51-49 43
10
 Боруссия М 31 10 9 12 46-48 39
11
 Кельн 31 9 11 11 42-49 38
12
 Вердер 31 10 5 16 49-60 35
13
 Аугсбург 31 9 7 15 40-55 34
14
 Хоффенхайм 31 9 5 17 42-52 32
15
 Шальке 31 7 9 15 31-59 30
16
 Штутгарт 31 6 10 15 39-54 28
17
 Бохум 31 8 4 19 33-69 28
18
 Герта 31 6 7 18 37-62 25
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33 тур
34 тур
12.05 21:30
Кельн – Герта
 - : -
13.05 16:30
Бавария – Шальке
 - : -
13.05 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
13.05 16:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 - : -
13.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 - : -
13.05 16:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 - : -
13.05 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Байер
 - : -
14.05 18:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 28 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 27 1 7
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