Клубы АПЛ и серии А претендуют на Дауда из дортмундской «Боруссии», который летом станет свободным агентом

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Махмуд Дауд летом покинет клуб, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, на 27-летнего полузащитника претендуют команды из АПЛ и серии А. В ближайшее время он должен определиться со своим будущим. Его контракт с командой истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Дауд провел 9 матчей в бундеслиге, отметившись 1 голевой передачей.