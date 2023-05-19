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Фернандо: «За два месяца все изменилось, и теперь у «Севильи» эйфория от выхода в финал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Севильи» Фернандо прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это был очень странный сезон, когда мы много боролись и были в очень сложной ситуации. Но за два месяца все изменилось, и теперь есть эйфория от выхода в финал. Каждый игрок важен — они выходят на поле и приносят пользу. Наш тренер Мендилибар заслуживает похвалы, так как он всех нас заводит», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандо.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

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