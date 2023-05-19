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Директор «Байера» — о вылете от «Ромы»: «Каждые несколько секунд кто-то падал, судья дал себя одурачить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес недоволен стилем игры «Ромы» под руководством Жозе Моуринью.

«Судья позволил себя одурачить. Каждые несколько секунд кто-то падал на газон. Каждый болельщик, который был здесь, желает «Севилье» всего наилучшего в финале. Жаль, что этот путь привел к успеху», — приводит слова Рольфеса Sport1.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» обыграла «Байер» по сумме двух матчей (1:0, 0:0) и вышла в финал, где сыграет с «Севильей». Главным арбитром матча был Славко Винчич.

Футболисты &laquo;Севильи&raquo; радуются голу в&nbsp;дополнительное время в&nbsp;матче против &laquo;Ювентуса&raquo;. Сумасшествие в Севилье! Команда из Испании сыграет в финале ЛЕ против «Ромы» Жозе Моуринью

Симон Рольфес
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Жозе Моуринью
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