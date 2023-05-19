Хесус Навас — о выходе в финал Лиги Европы: «Это сумасшествие. У меня нет слов»

Защитник «Севильи» Хесус Навас прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это сумасшествие. У меня нет слов. Наша команда все отдала, как и наши болельщики. Мы оценили их стойкость и мужество. Прсто здорово, что мы сыграем в еще одном финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).