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Сегодня, 21:28

Спортивный директор «Баварии»: «Трансфер Роналду — вне нашей досягаемости»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал слухи, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в мюнхенский клуб.

«У нас восемь игроков на четыре позиции. Есть опытные футболисты первой линии, которые находятся в расцвете сил. У нас много талантов, которым мы также хотим дать немного игрового времени. Поэтому трансфер Роналду — вне нашей досягаемости. Мы очень довольны нашей нынешней командой», — цитирует Салихамиджича Bild.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что 37-летний португалец хочет покинуть «МЮ», чтобы играть за команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
Хасан Салихамиджич
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 3 3 0 0 15-1 9
2
 Майнц 3 2 1 0 4-2 7
3
 Унион Б 3 2 1 0 5-2 7
4
 Боруссия М 3 2 1 0 6-3 7
5
 Боруссия Д 3 2 0 1 6-4 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Фрайбург 3 2 0 1 6-3 6
8
 Вердер 3 1 2 0 7-6 5
9
 Кельн 3 1 2 0 6-4 5
10
 Аугсбург 3 1 0 2 3-7 3
11
 РБ Лейпциг 3 0 2 1 4-5 2
12
 Штутгарт 3 0 2 1 3-4 2
13
 Шальке 3 0 2 1 3-5 2
14
 Вольфсбург 3 0 2 1 2-4 2
15
 Айнтрахт Ф 3 0 2 1 3-8 2
16
 Герта 3 0 1 2 2-5 1
17
 Бохум 3 0 0 3 3-12 0
18
 Байер 3 0 0 3 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 21:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
27.08 16:30
Герта – Боруссия Д
 - : -
27.08 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Байер
 - : -
27.08 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
27.08 16:30
Шальке – Унион Б
 - : -
27.08 19:30
Бавария – Боруссия М
 - : -
28.08 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
28.08 18:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 - : -
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ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 3
Садио Мане

Садио Мане

Бавария

 3
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Кингсли Коман

Кингсли Коман

Бавария

 2
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 2
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 2 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
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