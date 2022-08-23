Спортивный директор «Баварии»: «Трансфер Роналду — вне нашей досягаемости»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал слухи, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в мюнхенский клуб.

«У нас восемь игроков на четыре позиции. Есть опытные футболисты первой линии, которые находятся в расцвете сил. У нас много талантов, которым мы также хотим дать немного игрового времени. Поэтому трансфер Роналду — вне нашей досягаемости. Мы очень довольны нашей нынешней командой», — цитирует Салихамиджича Bild.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что 37-летний португалец хочет покинуть «МЮ», чтобы играть за команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.