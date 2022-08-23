Спортивный директор «Баварии»: «Не секрет, что мы вели переговоры по Холанну»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему мюнхенский клуб не приобрел нападающего Эрлина Холанна у «Боруссии» из Дортмунда.

«Не секрет, что мы вели переговоры. В итоге не получилось по разным причинам. Я не хочу обвинять игрока. Он выбрал тот вариант, который, по его мнению, был для него оптимальным», — приводит слова функционера Bild.

Этим летом норвежский форвард перешел в «Манчестер Сити». Английский клуб заплатил за него 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Холанн провел 30 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 29 голов.