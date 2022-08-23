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Сегодня, 19:57

Спортивный директор «Баварии»: «Не секрет, что мы вели переговоры по Холанну»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему мюнхенский клуб не приобрел нападающего Эрлина Холанна у «Боруссии» из Дортмунда.

«Не секрет, что мы вели переговоры. В итоге не получилось по разным причинам. Я не хочу обвинять игрока. Он выбрал тот вариант, который, по его мнению, был для него оптимальным», — приводит слова функционера Bild.

Этим летом норвежский форвард перешел в «Манчестер Сити». Английский клуб заплатил за него 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Холанн провел 30 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 29 голов.

Эрлин Холанн
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
Хасан Салихамиджич
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 3 3 0 0 15-1 9
2
 Майнц 3 2 1 0 4-2 7
3
 Унион Б 3 2 1 0 5-2 7
4
 Боруссия М 3 2 1 0 6-3 7
5
 Боруссия Д 3 2 0 1 6-4 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Фрайбург 3 2 0 1 6-3 6
8
 Вердер 3 1 2 0 7-6 5
9
 Кельн 3 1 2 0 6-4 5
10
 Аугсбург 3 1 0 2 3-7 3
11
 РБ Лейпциг 3 0 2 1 4-5 2
12
 Штутгарт 3 0 2 1 3-4 2
13
 Шальке 3 0 2 1 3-5 2
14
 Вольфсбург 3 0 2 1 2-4 2
15
 Айнтрахт Ф 3 0 2 1 3-8 2
16
 Герта 3 0 1 2 2-5 1
17
 Бохум 3 0 0 3 3-12 0
18
 Байер 3 0 0 3 1-6 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 21:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
27.08 16:30
Герта – Боруссия Д
 - : -
27.08 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Байер
 - : -
27.08 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
27.08 16:30
Шальке – Унион Б
 - : -
27.08 19:30
Бавария – Боруссия М
 - : -
28.08 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
28.08 18:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 - : -
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ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 3
Садио Мане

Садио Мане

Бавария

 3
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Кингсли Коман

Кингсли Коман

Бавария

 2
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 2
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 2 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
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