Спортивный директор «Баварии»: «Не секрет, что мы вели переговоры по Холанну»
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему мюнхенский клуб не приобрел нападающего Эрлина Холанна у «Боруссии» из Дортмунда.
«Не секрет, что мы вели переговоры. В итоге не получилось по разным причинам. Я не хочу обвинять игрока. Он выбрал тот вариант, который, по его мнению, был для него оптимальным», — приводит слова функционера Bild.
Этим летом норвежский форвард перешел в «Манчестер Сити». Английский клуб заплатил за него 60 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Холанн провел 30 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 29 голов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|15-1
|9
|
2
|Майнц
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
3
|Унион Б
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
4
|Боруссия М
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Боруссия Д
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
7
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
8
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|
9
|Кельн
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|
10
|Аугсбург
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
11
|РБ Лейпциг
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
12
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
13
|Шальке
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
14
|Вольфсбург
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
15
|Айнтрахт Ф
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
16
|Герта
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|Бохум
|3
|0
|0
|3
|3-12
|0
|
18
|Байер
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|26.08
|21:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|27.08
|16:30
|
Герта – Боруссия Д
|- : -
|27.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|27.08
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|27.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|27.08
|16:30
|
Шальке – Унион Б
|- : -
|27.08
|19:30
|
Бавария – Боруссия М
|- : -
|28.08
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|28.08
|18:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|3
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|3
|
|
Садио Мане
Бавария
|3
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Кингсли Коман
Бавария
|2
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Лукас Градецки
Байер
|2
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0