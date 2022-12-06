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Сегодня, 12:32

Сунесс: «Я не верю, что Беллингем окажется следующим летом в «Ливерпуле»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс не верит, что клуб сможет позволить себе переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Ранее сообщалось, что руководство немецкой команды оценивает его в 150 миллионов евро.

«Думаю, Беллингем станет настоящей звездой. К сожалению, я не верю, что следующим летом он окажется в «Ливерпуле». Пока у клуба разные владельцы, такая сделка будет не по карману», — цитирует Сунесса Liverpool Echo.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 22 матча за «шмелей» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Беллингем принимает участие в чемпионате мира-2022 в Катаре за сборную Англии. За 4 матча он отметился забитым мячом и результативной передачей.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В матче 1/4 финала мирового первентсва Англия встретится с Францией 10 декабря, начало — 22.00 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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28 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
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