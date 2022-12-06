Сунесс: «Я не верю, что Беллингем окажется следующим летом в «Ливерпуле»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс не верит, что клуб сможет позволить себе переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Ранее сообщалось, что руководство немецкой команды оценивает его в 150 миллионов евро.

«Думаю, Беллингем станет настоящей звездой. К сожалению, я не верю, что следующим летом он окажется в «Ливерпуле». Пока у клуба разные владельцы, такая сделка будет не по карману», — цитирует Сунесса Liverpool Echo.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 22 матча за «шмелей» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Беллингем принимает участие в чемпионате мира-2022 в Катаре за сборную Англии. За 4 матча он отметился забитым мячом и результативной передачей.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В матче 1/4 финала мирового первентсва Англия встретится с Францией 10 декабря, начало — 22.00 мск.