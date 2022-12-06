Агент Гвардиола: «Игрок очень счастлив в «Лейпциге»

Агент Марьян Сишич, представляющий интересы защитника «Лейпцига» Йошки Гвардиола, сообщил, что игрок не торопится уходить из клуба.

«Йошко очень счастлив в «Лейпциге». Относительно трансфера летом 2023 года мы никуда не торопимся и ни с одним клубом не договорились. Конечно, некоторые топ-клубы уже связались с ним, но у него долгосрочный контракт с «Лейпцигом», — цитирует Sky Germany агента.

20-летний хорват выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом.