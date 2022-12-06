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Сегодня, 12:40

Рангник — среди претендентов на пост генерального менеджера сборной Германии

Руслан Минаев
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Немецкий футбольный союз рассматривает кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии. По данным Bayern & Germany, в список претендентов входит Ральф Рангник.

Помимо него руководство союза рассматривает кандидатуры Маттиаса Заммера, Лотара Маттеуса и Фреди Бобича. Ранее должность покинул Оливер Бирхофф.

Рангник на данный момент возглавляет сборную Австрии. В ноябре 2021 года 64-летний специалист был назначен главным тренером «МЮ» и занимал этот пост до конца сезона-2021/22.

До назначения в «МЮ» Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года.

Сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сборная Германии по футболу
Ральф Рангник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
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Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
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Алассан Плеа

Боруссия М

 7
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Доминик Собослои

РБ Лейпциг

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Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
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Доминик Дрекслер

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 12 1 2
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