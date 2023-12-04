Президент «Баварии» Хайнер оценил перспективы Нойера

Президент «Баварии» Герберт Хайнер порассуждал о перспективах голкипера Мануэля Нойера, который недавно восстановился после серьезной травмы. 37-летний немец продлил с мюнхенцами контракт до конца следующего сезона.

«Мы очень рады возвращению Нойера после столь длительного отсутствия. Он уже движется к тому, чтобы стать прежней версией себя. Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире и первого номера сборной Германии», — сказал Хайнер в беседе с Bild.

Основным голкипером сборной Германии после травмы Нойера стал Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».