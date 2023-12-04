Президент «Баварии» Хайнер оценил перспективы Нойера
Президент «Баварии» Герберт Хайнер порассуждал о перспективах голкипера Мануэля Нойера, который недавно восстановился после серьезной травмы. 37-летний немец продлил с мюнхенцами контракт до конца следующего сезона.
«Мы очень рады возвращению Нойера после столь длительного отсутствия. Он уже движется к тому, чтобы стать прежней версией себя. Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире и первого номера сборной Германии», — сказал Хайнер в беседе с Bild.
Основным голкипером сборной Германии после травмы Нойера стал Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|13
|11
|2
|0
|38-11
|35
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|8
|2
|3
|31-13
|26
|
5
|Боруссия Д
|13
|7
|4
|2
|26-20
|25
|
6
|Хоффенхайм
|13
|6
|2
|5
|25-23
|20
|
7
|Айнтрахт Ф
|13
|4
|6
|3
|19-15
|18
|
8
|Фрайбург
|13
|5
|3
|5
|16-23
|18
|
9
|Аугсбург
|13
|4
|5
|4
|23-25
|17
|
10
|Боруссия М
|13
|4
|4
|5
|27-28
|16
|
11
|Вольфсбург
|13
|5
|1
|7
|18-24
|16
|
12
|Бохум
|13
|2
|7
|4
|14-26
|13
|
13
|Вердер
|13
|3
|2
|8
|18-27
|11
|
14
|Хайденхайм
|13
|3
|2
|8
|18-28
|11
|
15
|Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|
16
|Дармштадт
|13
|2
|3
|8
|15-34
|9
|
17
|Майнц
|13
|1
|5
|7
|12-26
|8
|
18
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
|1.12
|22:30
|
Дармштадт – Кельн
|0 : 1
|2.12
|17:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|2 : 1
|2.12
|17:30
|
Бохум – Вольфсбург
|3 : 1
|2.12
|17:30
|
РБ Лейпциг – Хайденхайм
|2 : 1
|2.12
|20:30
|
Штутгарт – Вердер
|2 : 0
|3.12
|17:30
|
Майнц – Фрайбург
|0 : 1
|3.12
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|1 : 1
|3.12
|21:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|21.05
|17:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|11
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|6
|1
|2