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Сегодня, 07:08

Президент «Баварии» Хайнер оценил перспективы Нойера

Виктория Кравченко
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер порассуждал о перспективах голкипера Мануэля Нойера, который недавно восстановился после серьезной травмы. 37-летний немец продлил с мюнхенцами контракт до конца следующего сезона.

«Мы очень рады возвращению Нойера после столь длительного отсутствия. Он уже движется к тому, чтобы стать прежней версией себя. Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире и первого номера сборной Германии», — сказал Хайнер в беседе с Bild.

Основным голкипером сборной Германии после травмы Нойера стал Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

Мануэль Нойер
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 13 11 2 0 38-11 35
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 13 10 0 3 33-15 30
4
 РБ Лейпциг 13 8 2 3 31-13 26
5
 Боруссия Д 13 7 4 2 26-20 25
6
 Хоффенхайм 13 6 2 5 25-23 20
7
 Айнтрахт Ф 13 4 6 3 19-15 18
8
 Фрайбург 13 5 3 5 16-23 18
9
 Аугсбург 13 4 5 4 23-25 17
10
 Боруссия М 13 4 4 5 27-28 16
11
 Вольфсбург 13 5 1 7 18-24 16
12
 Бохум 13 2 7 4 14-26 13
13
 Вердер 13 3 2 8 18-27 11
14
 Хайденхайм 13 3 2 8 18-28 11
15
 Кельн 13 2 3 8 10-24 9
16
 Дармштадт 13 2 3 8 15-34 9
17
 Майнц 13 1 5 7 12-26 8
18
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
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1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 0 : 1
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 2 : 1
2.12 17:30
Бохум – Вольфсбург
 3 : 1
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 2 : 1
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 2 : 0
3.12 17:30
Майнц – Фрайбург
 0 : 1
3.12 19:30
Байер – Боруссия Д
 1 : 1
3.12 21:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
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21.05 17:30
Бавария – Унион Б
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Гарри Кейн

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
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Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

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И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

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Фабиан Холланд

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