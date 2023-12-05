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Сегодня, 03:27

Вирц останется в «Байере» еще на сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Байера» Флориан Вирц останется в клубе еще на сезон, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, отец 20-летнего немца считает, что игрок должен остаться в клубе до следующего сезона, несмотря на предметный интерес со стороны «Реала» и «Баварии».

В текущем сезоне Вирц провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.

ФК Байер
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