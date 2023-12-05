Вирц останется в «Байере» еще на сезон
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц останется в клубе еще на сезон, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, отец 20-летнего немца считает, что игрок должен остаться в клубе до следующего сезона, несмотря на предметный интерес со стороны «Реала» и «Баварии».
В текущем сезоне Вирц провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|13
|11
|2
|0
|38-11
|35
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|8
|2
|3
|31-13
|26
|
5
|Боруссия Д
|13
|7
|4
|2
|26-20
|25
|
6
|Хоффенхайм
|13
|6
|2
|5
|25-23
|20
|
7
|Айнтрахт Ф
|13
|4
|6
|3
|19-15
|18
|
8
|Фрайбург
|13
|5
|3
|5
|16-23
|18
|
9
|Аугсбург
|13
|4
|5
|4
|23-25
|17
|
10
|Боруссия М
|13
|4
|4
|5
|27-28
|16
|
11
|Вольфсбург
|13
|5
|1
|7
|18-24
|16
|
12
|Бохум
|13
|2
|7
|4
|14-26
|13
|
13
|Вердер
|13
|3
|2
|8
|18-27
|11
|
14
|Хайденхайм
|13
|3
|2
|8
|18-28
|11
|
15
|Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|
16
|Дармштадт
|13
|2
|3
|8
|15-34
|9
|
17
|Майнц
|13
|1
|5
|7
|12-26
|8
|
18
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.12
|22:30
|
Дармштадт – Кельн
|0 : 1
|2.12
|17:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|2 : 1
|2.12
|17:30
|
Бохум – Вольфсбург
|3 : 1
|2.12
|17:30
|
РБ Лейпциг – Хайденхайм
|2 : 1
|2.12
|20:30
|
Штутгарт – Вердер
|2 : 0
|3.12
|17:30
|
Майнц – Фрайбург
|0 : 1
|3.12
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|1 : 1
|3.12
|21:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|21.05
|17:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|11
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|6
|1
|2
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