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Киммих журналистам об интересе «ПСЖ»: «Обсудим это с «Баварией», а не с вами»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

9 января L'Equipe сообщал, что в услугах 28-летнего немца всерьез заинтересован «ПСЖ».

«Я сосредоточен на «Баварии». Для меня этот [переход в «ПСЖ»] вообще не был темой зимой. Думаю, в какой-то момент клуб [«Бавария»] обратится ко мне и мы поговорим. Мы обсудим это друг с другом, а не с вами [журналистами]», — цитирует слова Киммиха Bayern & Germany.

Хавбек в этом сезоне провел за «Баварию» 21 матч, забил 1 гол и отдал 6 результативных пасов.

Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

 

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Кейн повторил рекорд бундеслиги по голам в первой части сезона
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 3 : 0
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 - : -
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
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РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
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Дармштадт – Боруссия Д
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