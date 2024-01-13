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Сегодня, 09:04

Кейн повторил рекорд бундеслиги по голам в первой части сезона

Сергей Разин
корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Reuters

Форвард «Баварии» Харри Кейн повторил рекорд по голам в первой части чемпионата Германии.

30-летний англичанин забил 22 гола в 16 матчах. Столько же голов было у форварда мюнхенцев Роберта Левандовски в первой части сезона-2020/21.

Кейн перешел в «Баварию» летом 2023 года. В текущем сезоне на его счету 26 голов и 8 результативных передач в 23 матчах.

Гарри Кейн
ФК Бавария
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 3 : 0
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 - : -
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
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РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
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