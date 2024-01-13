Кейн повторил рекорд бундеслиги по голам в первой части сезона

Форвард «Баварии» Харри Кейн повторил рекорд по голам в первой части чемпионата Германии.

30-летний англичанин забил 22 гола в 16 матчах. Столько же голов было у форварда мюнхенцев Роберта Левандовски в первой части сезона-2020/21.

Кейн перешел в «Баварию» летом 2023 года. В текущем сезоне на его счету 26 голов и 8 результативных передач в 23 матчах.