«Лейпциг» проиграл «Айнтрахту», потерпев первое поражение в бундеслиге с ноября
«Лейпциг» на своем поле уступил «Айнтрахту» в матче 17-го тура бундеслиги — 0:1.
Единственный гол на 7-й минуте забил Ансгар Кнауфф.
«Лейпциг» потерпел первое поражение в бундеслиге с 25 ноября. Тогда команда Марко Розе уступила «Вольфсбургу» (1:2). С 33 очками «Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице.
«Айнтрахт» (27 очков) поднялся на пятую строчку в бундеслиге.
В параллельном матче «Вольфсбург» на выезде сыграл вничью с «Майнцем» (1:1).
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|17
|14
|3
|0
|47-12
|45
|
2
|Бавария
|16
|13
|2
|1
|52-15
|41
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|10
|3
|4
|38-18
|33
|
5
|Айнтрахт Ф
|17
|7
|6
|4
|27-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
7
|Хоффенхайм
|17
|7
|3
|7
|32-33
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|17
|6
|3
|8
|26-33
|21
|
10
|Вольфсбург
|17
|6
|2
|9
|21-28
|20
|
11
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|24-32
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|17
|2
|5
|10
|11-29
|11
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|3 : 0
|13.01
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|0 : 1
|13.01
|17:30
|
Кельн – Хайденхайм
|1 : 1
|13.01
|17:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|13.01
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|1 : 1
|13.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|0 : 1
|13.01
|20:30
|
Дармштадт – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|14.01
|19:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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