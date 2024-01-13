«Лейпциг» проиграл «Айнтрахту», потерпев первое поражение в бундеслиге с ноября

«Лейпциг» на своем поле уступил «Айнтрахту» в матче 17-го тура бундеслиги — 0:1.

Единственный гол на 7-й минуте забил Ансгар Кнауфф.

«Лейпциг» потерпел первое поражение в бундеслиге с 25 ноября. Тогда команда Марко Розе уступила «Вольфсбургу» (1:2). С 33 очками «Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Айнтрахт» (27 очков) поднялся на пятую строчку в бундеслиге.

В параллельном матче «Вольфсбург» на выезде сыграл вничью с «Майнцем» (1:1).