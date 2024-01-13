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Сегодня, 19:25

«Лейпциг» проиграл «Айнтрахту», потерпев первое поражение в бундеслиге с ноября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лейпциг» на своем поле уступил «Айнтрахту» в матче 17-го тура бундеслиги — 0:1.

Единственный гол на 7-й минуте забил Ансгар Кнауфф.

«Лейпциг» потерпел первое поражение в бундеслиге с 25 ноября. Тогда команда Марко Розе уступила «Вольфсбургу» (1:2). С 33 очками «Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Айнтрахт» (27 очков) поднялся на пятую строчку в бундеслиге.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
13 янв, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
0:1
Айнтрахт Ф

В параллельном матче «Вольфсбург» на выезде сыграл вничью с «Майнцем» (1:1).

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
13 янв, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
1:1
Вольфсбург

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Майнц
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 17 14 3 0 47-12 45
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 17 10 3 4 38-18 33
5
 Айнтрахт Ф 17 7 6 4 27-20 27
6
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
7
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 17 6 3 8 26-33 21
10
 Вольфсбург 17 6 2 9 21-28 20
11
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 17 2 5 10 11-29 11
18
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 1 : 1
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Майнц – Вольфсбург
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Максенс Лакруа

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