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Сегодня, 17:14

«ПСЖ» хочет выменять у «Баварии» Киммиха в обмен на Мукиеле с доплатой

Руслан Минаев
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Йозуа Киммих.
Фото Reuters

«ПСЖ» всерьез заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает L'Equipe.

По данным источника, парижане предлагают мюнхенцам обмен — в обратном направлении отправиться защитник Норди Мукиеле. «ПСЖ» готов доплатить за переход немца значительную сумму.

Защитник «Баварии» не против попробовать себя в другом чемпионате. При этом, уход Киммиха зимой остается маловероятным. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

28-летний немец в этом сезоне провел за «Баварию» 20 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных пасов.

Его контракт с мюнхенцами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

26-летний Мукиеле перешел в «ПСЖ» из «Лейпцига» летом 2022 года за 12 миллионов евро. В этом сезоне он провел за парижан 10 матчей и отдал 1 голевой пас.

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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