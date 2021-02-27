«Лейпциг» планирует продать еще двух лидеров
«Лейпциг» в летнее трансферное окно планирует расстаться с вратарем Петером Гулачи и полузащитником Марселем Забитцером, сообщает Bild 26 февраля.
По данным источника, немецкий клуб уже обсуждает сделки с потенциальными покупателями.
Летом клуб также покинет защитник Дайот Упамекано, который уже подписал контракт с «Баварией».
В нынешнем сезоне бундеслиги 30-летний Гулачи провел 22 матча, в которых пропустил 18 мячей. В 11 играх сезона венгерский вратарь сыграл «на ноль».
26-летний австриец Забитцер в 18 играх сезона забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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