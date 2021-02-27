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«Лейпциг» планирует продать еще двух лидеров

08:39
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«Лейпциг» в летнее трансферное окно планирует расстаться с вратарем Петером Гулачи и полузащитником Марселем Забитцером, сообщает Bild 26 февраля.

По данным источника, немецкий клуб уже обсуждает сделки с потенциальными покупателями.

Летом клуб также покинет защитник Дайот Упамекано, который уже подписал контракт с «Баварией».

В нынешнем сезоне бундеслиги 30-летний Гулачи провел 22 матча, в которых пропустил 18 мячей. В 11 играх сезона венгерский вратарь сыграл «на ноль».

26-летний австриец Забитцер в 18 играх сезона забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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