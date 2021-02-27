«Бавария» забила 5 голов «Кельну»
«Бавария» разгромила «Кельн» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 5:1. Дубли оформили Серж Гнабри и Роберт Левандовски.
В таблице бундеслиги «Бавария» лидирует, опережая на 5 очков «Лейпциг», у которого есть игра в запасе.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
23-й тур
«Бавария» — «Кельн» — 5:1 (2:0)
Голы: Шупо-Мотинг, 18 (1:0). Левандовски, 33 (2:0). Скири, 49 (2:1). Левандовски, 65 (3:1). Гнабри, 82 (4:1). Гнабри, 86 (5:1).
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих (Хави Мартинес, 87), Горецка, Дэйвис (Эрнандез, 72), Мусиала (Мюллер, 64), Шупо-Мотинг (Гнабри, 64), Левандовски, Сане (Тиагу Данташ, 87).
«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Кцихос (Я.Хорн, 46), Якобс (Каттербах, 85), Честич, Дуда (Майер, 71), Скири, Озджан, Вольф, Реджбецай (Дрекслер, 71), Деннис (Тильманн, 46).
Предупреждения: Алаба, 22. Кцихос, 45. Сане, 45+1.
Судья: Петерсен.
27 февраля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю