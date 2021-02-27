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«Бавария» забила 5 голов «Кельну»

19:31

«Бавария» разгромила «Кельн» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 5:1. Дубли оформили Серж Гнабри и Роберт Левандовски.

В таблице бундеслиги «Бавария» лидирует, опережая на 5 очков «Лейпциг», у которого есть игра в запасе.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

«Бавария» — «Кельн» — 5:1 (2:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 18 (1:0). Левандовски, 33 (2:0). Скири, 49 (2:1). Левандовски, 65 (3:1). Гнабри, 82 (4:1). Гнабри, 86 (5:1).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих (Хави Мартинес, 87), Горецка, Дэйвис (Эрнандез, 72), Мусиала (Мюллер, 64), Шупо-Мотинг (Гнабри, 64), Левандовски, Сане (Тиагу Данташ, 87).

«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Кцихос (Я.Хорн, 46), Якобс (Каттербах, 85), Честич, Дуда (Майер, 71), Скири, Озджан, Вольф, Реджбецай (Дрекслер, 71), Деннис (Тильманн, 46).

Предупреждения: Алаба, 22. Кцихос, 45. Сане, 45+1.

Судья: Петерсен.

27 февраля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

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