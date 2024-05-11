«Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером», «Унион» проиграл «Кельну» в матчах бундеслиги
«Лейпциг» дома сыграл вничью с «Вердером» в матче 33-го тура чемпионата Германии — 1:1.
Голы забили полузащитник хозяев Николас Зайвальд (автогол) и форвард Беньямин Шешко.
В других матчах 33-го тура «Унион» проиграл «Кельну» (2:3), менхенгладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1), а «Фрайбург» и «Хайденхайм» тоже не выявили победителя — 1:1.
«Лейпциг» (64 очка) занимает четвртое место в турнирной таблице, «Айнтрахт» (46) — 6-й, «Вердер» (39) — 11-й, «Боруссия» (34) — 13-я, «Унион» (30) — 14-й, «Кельн» (27) — 17-й. «Фрайбург» (42) находится на седьмой строчке, а «Хайденхайм» (39) — на 9-й.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82-23
|84
|
2
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
3
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75-37
|64
|
5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64-40
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|13
|9
|49-48
|46
|
7
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44-56
|42
|
8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46-54
|39
|
10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44-53
|39
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|33
|7
|13
|13
|56-63
|34
|
14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41-65
|33
|
15
|Унион Б
|33
|8
|6
|19
|31-57
|30
|
16
|Майнц
|32
|5
|14
|13
|33-50
|29
|
17
|Кельн
|33
|5
|12
|16
|27-56
|27
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|0 : 1
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|3 : 2
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|1 : 1
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|- : -
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|29
|1
|1