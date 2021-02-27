Игроки «Шальке» просят уволить Гросса с поста главного тренера

Многие игроки «Шальке» недовольны работой главного тренера Кристиана Гросса, сообщает 26 февраля Sky Sport Deutschland. Они просят заменить его.

По данным источника, недовольство работой тренера значительное. Игроков не устраивают тренировочная и тактическая работа. Указано также, что специалист иногда путал своих игроков и игроков соперников. Также у футболистов есть разочарование в работе тренера по физподготовке Вернера Лойтхарда. Они считают, что по его вине в команде много травмированных.

При этом руководство «Шальке» в ближайшее время не намерено менять тренера. Указано, что желающих занять место Гросса пока нет. 22 февраля сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в «Шальке». Контракт специалиста с красно-белыми истекает в конце сезона.

«Шальке» занимает последнее, 18-е место в бундеслиге, имея в активе 9 очков в 22 матчах.