Игроки «Шальке» просят уволить Гросса с поста главного тренера
Многие игроки «Шальке» недовольны работой главного тренера Кристиана Гросса, сообщает 26 февраля Sky Sport Deutschland. Они просят заменить его.
По данным источника, недовольство работой тренера значительное. Игроков не устраивают тренировочная и тактическая работа. Указано также, что специалист иногда путал своих игроков и игроков соперников. Также у футболистов есть разочарование в работе тренера по физподготовке Вернера Лойтхарда. Они считают, что по его вине в команде много травмированных.
При этом руководство «Шальке» в ближайшее время не намерено менять тренера. Указано, что желающих занять место Гросса пока нет. 22 февраля сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в «Шальке». Контракт специалиста с красно-белыми истекает в конце сезона.
«Шальке» занимает последнее, 18-е место в бундеслиге, имея в активе 9 очков в 22 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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