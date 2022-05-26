Kicker: Шварц возглавит «Герту». Он будет представлен на следующей неделе

Kicker: Шварц в ближайшее время возглавит «Герту»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время возглавит «Герту», сообщает Kicker.

По данным источника, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

Также сообщается, что 43-летний специалист будет представлен в Берлине в качестве главного тренера на следующей неделе.

По итогам сезона-2021/22 «Герта» в стыковых матчах сумела сохранить прописку в бундеслиге. После этого клуб решил прекратить сотрудничество с тренером Феликсом Магатом.

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.

Финал Кубка России «Динамо» — «Спартак» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».