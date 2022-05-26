«Лейпциг» может получить официальное предложение от «МЮ» по Нкунку на следующей неделе

«Манчестер Юнайтед» все еще стремится приобрести нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

Как сообщает Sky Germany, официальное предложение от «МЮ» по 24-летнему игроку может поступить немецкому клубу на следующей неделе.

Ренее информировалось, что «Лейпциг» не собирается продавать форварда этим летом и футболист согласился продлить контракт с клубом.

Нкунку был признан лучшим игроком сезона-2021/22 бундеслиги.

В этом сезоне француз сыграл 51 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 20 результативных передач.