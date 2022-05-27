Бывший главный тренер «Герты» Феликс Магат признался, что сохранить команду в бундеслиге было сложной задачей.

«Я случайно встретил своего предшественника на подземной автостоянке отеля, когда он должен был покинуть Берлин. Там мы кратко поговорили. Он сказал мне, что ему было трудно, потому что у него вообще не было никакой помощи. И я могу только сказать: я тоже чувствовал, что у меня не было никакой поддержки в течение этих девяти недель.

Все могло получиться только вместе: игроки, тренеры, команда, сотрудники клуба и весь Берлин. Я обнаружил такую солидарность в Штутгарте в 2001 году. Это было так же сложно, но была широкая поддержка от всех. В Берлине атмосфера была больше похожа на то, что каждый занимается своим делом. Я почти нигде не чувствовал поддержки», — цитирует Kicker Магата.

По итогам сезона-2021/22 «Герта» в стыковых матчах сумела сохранить прописку в бундеслиге. После этого клуб решил прекратить сотрудничество с тренером Феликсом Магатом.

Напомним, новым главным тренером «Герты» станет Сандро Шварц, который в этом сезоне тренирует «Динамо». Стороны достигли соглашения о контракте.