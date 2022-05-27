Магата — об увольнении из «Герты»: «Я почти не чувствовал поддержки»
Бывший главный тренер «Герты» Феликс Магат признался, что сохранить команду в бундеслиге было сложной задачей.
«Я случайно встретил своего предшественника на подземной автостоянке отеля, когда он должен был покинуть Берлин. Там мы кратко поговорили. Он сказал мне, что ему было трудно, потому что у него вообще не было никакой помощи. И я могу только сказать: я тоже чувствовал, что у меня не было никакой поддержки в течение этих девяти недель.
Все могло получиться только вместе: игроки, тренеры, команда, сотрудники клуба и весь Берлин. Я обнаружил такую солидарность в Штутгарте в 2001 году. Это было так же сложно, но была широкая поддержка от всех. В Берлине атмосфера была больше похожа на то, что каждый занимается своим делом. Я почти нигде не чувствовал поддержки», — цитирует Kicker Магата.
По итогам сезона-2021/22 «Герта» в стыковых матчах сумела сохранить прописку в бундеслиге. После этого клуб решил прекратить сотрудничество с тренером Феликсом Магатом.
Напомним, новым главным тренером «Герты» станет Сандро Шварц, который в этом сезоне тренирует «Динамо». Стороны достигли соглашения о контракте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|5 : 1
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|3 : 2
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|2 : 1
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6