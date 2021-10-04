Горецка поделился эмоциями после поражения от «Айнтрахта»
09:31
Форвард «Баварии» Леон Горецка поделился эмоциями после поражения от «Айнтрахта» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата Германии.
«Сегодня мы должны задать себе вопрос. Некоторые моменты мы делали не так хорошо, как в предыдущих матчах. И это касается не только реализации. После матчей сборных мы должны стать лучше в этом компоненте», — цитирует игрока пресс-служба команды.
Футболист забил единственный гол в ворота соперника. «Айнтрахт» ответил точными ударами Мартина Хинтереггера и Филипа Костича.
Для «Баварии» это поражение стало первым в сезоне, мюнхенский клуб с 16 очками лидирует в турнирной таблице. «Айнтрахт» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место.
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