Форвард «Баварии» Леон Горецка поделился эмоциями после поражения от «Айнтрахта» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата Германии.

«Сегодня мы должны задать себе вопрос. Некоторые моменты мы делали не так хорошо, как в предыдущих матчах. И это касается не только реализации. После матчей сборных мы должны стать лучше в этом компоненте», — цитирует игрока пресс-служба команды.

Футболист забил единственный гол в ворота соперника. «Айнтрахт» ответил точными ударами Мартина Хинтереггера и Филипа Костича.

Для «Баварии» это поражение стало первым в сезоне, мюнхенский клуб с 16 очками лидирует в турнирной таблице. «Айнтрахт» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место.