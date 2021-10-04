Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями после поражения от «Айнтрахта» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата Германии.

«Больно из-за того, что мы не победили. Очень разочарованы, моментов было много. Но из этого поражения можно извлечь урок на будущее», — цитирует форварда пресс-служба немецкого клуба.

Для «Баварии» это поражение стало первым в сезоне, мюнхенский клуб с 16 очками лидирует в турнирной таблице. «Айнтрахт» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место.