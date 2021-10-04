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Главный тренер «Айнтрахта» рассказал, за счет чего команда смогла обыграть «Баварию»

11:27
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Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался о победе команды в матче 7-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:1).

«Я должен сделать команде большой комплимент. Сегодня они бились. Я считаю, что у нас был хороший план. Мы оборонялись и ждали возможности сыграть на контратаках. Перед матчем мы сказали, что для успеха нам понадобится командная игра и отличные действия голкипера. Все это у нас было. Парни бросили все силы для того, чтобы уйти с поля победителями. Само собой, я очень рад», — приводит слова Гласнера пресс-служба клуба.

«Айнтрахт» набрал 8 очков и поднялся на 12-е место. Для «Баварии» это поражение стало первым в сезоне, клуб с 16 очками лидирует в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://profis.eintracht.de/2021-2022/bundesliga/spielplan/fc-bayern-munchen-eintracht-frankfurt/stimmen/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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