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Форвард «Баварии» Шупо-Мотинг сдал положительный тест на коронавирус

16:58
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Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

32-летний камерунец находится на самоизоляции, сообщается, что он чувствует себя хорошо, несмотря на то, что у него обнаружили болезнь.

В сезоне-2021/22 Шупо-Мотинг провел 12 матчей за «Баварию», на его счету 8 голов и 3 результативных передачи. Отметим, что 21 ноября форвард был отправлен на карантин, поскольку контактировал с человеком, зараженным коронавирусом.

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Иван Торопцев все материалы автора

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