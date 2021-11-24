Форвард «Баварии» Шупо-Мотинг сдал положительный тест на коронавирус
16:58
Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
32-летний камерунец находится на самоизоляции, сообщается, что он чувствует себя хорошо, несмотря на то, что у него обнаружили болезнь.
Eric Maxim Choupo-Moting has tested positive for the Coronavirus.— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 24, 2021
The FC Bayern attacker is currently isolating at home and is feeling fine despite the circumstances. pic.twitter.com/Gv6wi7mI6u
В сезоне-2021/22 Шупо-Мотинг провел 12 матчей за «Баварию», на его счету 8 голов и 3 результативных передачи. Отметим, что 21 ноября форвард был отправлен на карантин, поскольку контактировал с человеком, зараженным коронавирусом.
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