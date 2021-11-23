«Боруссия» готова вдвое увеличить зарплату Холанна
18:16
«Боруссия» из Дортмунда планирует начать переговоры по новому контракту с нападающим Эрлином Холанном. Немецкий клуб приложит максимум усилий, чтобы сохранить норвежского форварда, сообщает Sky Germany.
«Шмели» готовы предложить Холанну зарплату в 16-18 миллионов евро за сезон, что будет вдвое больше его нынешней. Действующий контракт нападающего с командой рассчитан до июня 2024 года.
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 10 матчей за «Боруссию», забив 13 голов и сделав 4 голевые передачи.
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