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«Боруссия» готова вдвое увеличить зарплату Холанна

18:16
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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«Боруссия» из Дортмунда планирует начать переговоры по новому контракту с нападающим Эрлином Холанном. Немецкий клуб приложит максимум усилий, чтобы сохранить норвежского форварда, сообщает Sky Germany.

«Шмели» готовы предложить Холанну зарплату в 16-18 миллионов евро за сезон, что будет вдвое больше его нынешней. Действующий контракт нападающего с командой рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 10 матчей за «Боруссию», забив 13 голов и сделав 4 голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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