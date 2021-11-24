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Гнабри и Мусиала вакцинировались после того, как «Бавария» пообещала оставить их без зарплаты

18:26
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Футболисты «Баварии» Серж Гнабри и Джамал Мусиала вакцинировались от коронавируса, сообщает Kicker.

По данным источника, такое решение они приняли после того, как клуб пообещал лишить их части зарплаты. Руководство «Баварии» объявило игрокам команды, не привитым от коронавируса, о решении не выплачивать им часть зарплаты за период карантина. Кроме Гнабри и Мусиалы, в «Баварии» до последнего времени не вакцинировались Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Микаэль Кюизанс и Джошуа Киммих.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 28 очков в 12 матчах.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное