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Маттеус верит в камбэк «Баварии» в матче с «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус верит в победу мюнхенцев в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Первый матч завершился победой «горожан» со счетом 3:0.

«Чудеса иногда случаются, почему бы им не произойти на «Альянц Арене»? Если руководство, игроки и тренер верят в камбэк после 0:3, то и я в него верю.

Я часто участвовал в камбэках как игрок, в том числе играя против «Баварии». С «Интером» мы выиграли в Мюнхене со счетом 2:0, а затем у «Баварии» в Милане все сложилось хорошо — мы выбыли из турнира со счетом 1:3.

Конечно, у команды Томаса Тухеля все должно совпасть: Зоммер должен поймать каждый мяч, а полевые игроки должны забить много голов даже без «девятки», — цитирует Маттеуса Sky Sports.

Ответная игра состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Лотар Маттеус
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 Унион Б 28 15 7 6 43-31 52
4
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
5
 Фрайбург 28 14 8 6 41-37 50
6
 Байер 28 13 5 10 51-41 44
7
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
8
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
9
 Вольфсбург 28 10 10 8 46-36 40
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 28 9 5 14 43-54 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 28 8 3 17 31-61 27
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
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