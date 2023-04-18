Маттеус верит в камбэк «Баварии» в матче с «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус верит в победу мюнхенцев в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Первый матч завершился победой «горожан» со счетом 3:0.

«Чудеса иногда случаются, почему бы им не произойти на «Альянц Арене»? Если руководство, игроки и тренер верят в камбэк после 0:3, то и я в него верю.

Я часто участвовал в камбэках как игрок, в том числе играя против «Баварии». С «Интером» мы выиграли в Мюнхене со счетом 2:0, а затем у «Баварии» в Милане все сложилось хорошо — мы выбыли из турнира со счетом 1:3.

Конечно, у команды Томаса Тухеля все должно совпасть: Зоммер должен поймать каждый мяч, а полевые игроки должны забить много голов даже без «девятки», — цитирует Маттеуса Sky Sports.

Ответная игра состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 мск.