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Сегодня, 23:22

«Штутгарт» победил «Аугсбург» и обошел «Баварию» в таблице бундеслиги

Руслан Минаев
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«Штутгарт» на выезде обыграл «Аугсбург» в матче 33-го тура бундеслиги — 1:0.

У гостей гол на 48-й минуте забил Серу Гирасси.

«Швабы» набрали 70 очков и поднялись на второй место в турнирной таблице бундеслиги, обойдя «Баварию» (69 очков и один матч в запасе).

«Аугсбург» потерпел четвертое поражение подряд. Команда занимает 9-е место в бундеслиге с 39 очками.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
10 мая, 21:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
0:1
Штутгарт

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
ФК Аугсбург
ФК Штутгарт
1
0
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Чемпионат Германии, 33 тур: расписание и результаты матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
3
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 32 11 12 9 48-47 45
7
 Фрайбург 32 11 8 13 43-55 41
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
10
 Хайденхайм 32 9 11 12 45-53 38
11
 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Унион Б 32 8 6 18 29-54 30
16
 Майнц 32 5 14 13 33-50 29
17
 Кельн 32 4 12 16 24-54 24
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 0 : 1
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 - : -
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 - : -
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 - : -
12.05 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
12.05 20:30
Бохум – Байер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 26
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 24 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 28 1 1
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