«Штутгарт» победил «Аугсбург» и обошел «Баварию» в таблице бундеслиги
«Штутгарт» на выезде обыграл «Аугсбург» в матче 33-го тура бундеслиги — 1:0.
У гостей гол на 48-й минуте забил Серу Гирасси.
«Швабы» набрали 70 очков и поднялись на второй место в турнирной таблице бундеслиги, обойдя «Баварию» (69 очков и один матч в запасе).
«Аугсбург» потерпел четвертое поражение подряд. Команда занимает 9-е место в бундеслиге с 39 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82-23
|84
|
2
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
3
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
4
|РБ Лейпциг
|32
|19
|6
|7
|74-36
|63
|
5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64-40
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|32
|11
|12
|9
|48-47
|45
|
7
|Фрайбург
|32
|11
|8
|13
|43-55
|41
|
8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
9
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
10
|Хайденхайм
|32
|9
|11
|12
|45-53
|38
|
11
|Вердер
|32
|10
|8
|14
|43-52
|38
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|32
|7
|12
|13
|55-62
|33
|
14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41-65
|33
|
15
|Унион Б
|32
|8
|6
|18
|29-54
|30
|
16
|Майнц
|32
|5
|14
|13
|33-50
|29
|
17
|Кельн
|32
|4
|12
|16
|24-54
|24
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|0 : 1
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|- : -
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|- : -
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|28
|1
|1
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