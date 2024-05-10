«Штутгарт» победил «Аугсбург» и обошел «Баварию» в таблице бундеслиги

«Штутгарт» на выезде обыграл «Аугсбург» в матче 33-го тура бундеслиги — 1:0.

У гостей гол на 48-й минуте забил Серу Гирасси.

«Швабы» набрали 70 очков и поднялись на второй место в турнирной таблице бундеслиги, обойдя «Баварию» (69 очков и один матч в запасе).

«Аугсбург» потерпел четвертое поражение подряд. Команда занимает 9-е место в бундеслиге с 39 очками.