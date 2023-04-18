«Бавария» в ближайшее время объявит о подписании контракта с полузащитником «Лейпцига» Лаймером
«Бавария» в ближайшее время объявит о заключении контракта с полузащитником «Лейпцига» Конрадом Лаймером, утверждает журналист Фабрицио Романо.
25-летний австриец уже прошел медицинское обследование. Соглашение игрока с мюнхенским клубом будет действовать до конца июня 2027 года.
Лаймер выступает за «Лейпциг» с июля 2017 года, он покинет клуб на правах свободного агента этим летом. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|
3
|Унион Б
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
5
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|
6
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|
7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|
8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|
9
|Вольфсбург
|28
|10
|10
|8
|46-36
|40
|
10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|
11
|Кельн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.04
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|22.04
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|- : -
|22.04
|16:30
|
Герта – Вердер
|- : -
|22.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|22.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.04
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Шальке
|- : -
|23.04
|18:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|23.04
|20:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|24
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
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