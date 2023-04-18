«Бавария» в ближайшее время объявит о подписании контракта с полузащитником «Лейпцига» Лаймером

«Бавария» в ближайшее время объявит о заключении контракта с полузащитником «Лейпцига» Конрадом Лаймером, утверждает журналист Фабрицио Романо.

25-летний австриец уже прошел медицинское обследование. Соглашение игрока с мюнхенским клубом будет действовать до конца июня 2027 года.

Лаймер выступает за «Лейпциг» с июля 2017 года, он покинет клуб на правах свободного агента этим летом. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.